МИД сообщает о задержании еще одного украинца во время протестов в Бресте

13.08.2020 15:13

Укринформ

Во время протестных акций в Бресте 11 августа был задержан еще один гражданин Украины, украинские консулы выясняют обстоятельства инцидента.

Как передает Укринформ, об этом Министерство иностранных дел сообщило в Телеграмм 13 августа.

Отмечается, что 12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы.

"Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего), и он находится сейчас в местном СИЗО. В ближайшее время наши консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и предоставления необходимой консульско-правовой помощи", — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что ситуация находится на контроле консульства Украины в Бресте и МИД Украины и пообещали предоставить подробную информацию дополнительно. "Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украинцев среди задержанных или пострадавших", — отметили в МИД.

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Как сообщал Укринформ, посольство Украины направило ноты в МИД Беларуси с запросом предоставить информацию, где находятся задержанные в Минске граждане Украины Константин Реуцкий, Евгений Васильев и Оксана Алешина.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской — 9,90% голосов.

В ночь на понедельник, 10 августа, в городах Беларуси начались акции протеста против фальсификации выборов. Силовики жестоко разгоняют протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов было задержано около 6 000 человек. В больницу попали как минимум 250 человек.

Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь, она сейчас находится в Литве.

По материалам: ukrinform.ru