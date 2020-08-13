Новые условия для прохождения КПВВ: Кабмин сообщил, с чем люди столкнутся при выезде из Крыма

Стало известно о том, что в Киеве приняли новые решения о прохождении КПВВ через оккупированный Крым. Теперь если результат ПЦР-теста на COVID-19 будет отрицателен, лица, пересекшие КПВВ на административной черте с Крымом, более не должны будут проходить обязательную самоизоляцию.

Об этой информации сообщило информационное агентство «УНН», передает «НБН».

«Гражданам теперь не обязательно проходить самоизоляцию, если результаты ПЦР-теста будут отрицательными. Данное решение было принято в Кабмине 12 августа», — сообщили в пресс-службе.

Также самоизоляция в обязательном порядке не применяется по отношению к абитуриентам и тем людям, которые были зачислены на обучение в образовательные учреждения, если только их место жительства является АРК.

Более того, сообщается, что пересечь КПВВ в Крыму можно даже имея гуманитарные основания поездки. Однако никто не раскрывал подробности насчет этого. Возможно, речь идет о волонтерах или социальных работниках.

Напомним, в «Л/ДНР» будет срочный призыв на службу: СМИ раскрыли, что произойдет этой осенью.