Ранее такого не наблюдалось – ресурс бьет тревогу из-за серьезных проблем в «ЛНР»

Состояние водной экосистемы в так называемой «ЛНР» в последнее время вызывает серьезную тревогу.

Об этом пишет информационный ресурс ОРЛО «Луганский инсайд», сообщает НБН.

В так называемой «ЛНР» продолжают пересыхать реки и пруды, а также мелеют водохранилища. Кроме того, в водоемах массово мрет рыба. Например, на днях в искусственном озере на реке Ольховка, которое луганчане называют Луганским морем, случился массовый мор рыбы. По словам местных жителей, вода в Луганском море покрыта зелено-кислотной пленкой.

Кроме того, ресурс пишет, что практически пересохла река Ольховка. Также в оккупированном Луганске пересохло озеро «Восьмерка», которое находится в «Парке Горького». По словам автора, ситуация близка к экологической катастрофе.

«Ранее такого никогда не наблюдалось», — пишет автор публикации.

В свою очередь так называемое «министерство природы ЛНР» делает вид, что в «республике» нет проблем с экологией. А пропагандистские СМИ рассказывают, что «власти республики» то и делают, что «заботятся о состоянии окружающей среды».

Ресурс пишет, что причиной пересыхания водоемов в «ЛНР» является неконтролируемая разработка и добыча месторождений угля. Кроме того, вода уходит в заброшенные шахты. Воду из них никто откачивать не собирается.

Автор публикации напоследок добавил, что воду в водоемах «республики» не очищают, так как для этого нет необходимой техники. Технику по очистке водоемов в «ЛНР», по словам автора, разворовали и продали.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» назревают серьезные изменения.