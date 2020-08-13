Селитру в Украине хранят не насыпью, как было в порту Бейрута — Шмыгаль

13.08.2020 13:09

Укринформ

Аммиачную селитру в Украине хранят в специальных емкостях, а не насыпью, как было в порту Бейрута.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал журналистам в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, сообщает корреспондент Укринформа.

"Первые результаты (проверок хранения аммиачной селитры — ред.) показывают, что стандарты хранения селитры в Украине — это хранение в бегах — специальных емкостях, то есть, она хранится не насыпью, как было в Бейруте", — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в Украине согласно первым результатам проверки также не нарушают сроки хранения селитры.

Премьер обратил внимание, что "факты, которые были приведены по отдельным портам в прессе" по хранению селитры также проверили, но информация не подтвердилась. "Факты были проверены, не подтвердилось, что где-то хранится в течение трех или четырех лет 3,2 тыс. тонн селитры. Эта селитра не хранится в тех портах, которые были названы, она была в течение полугода перегружена и забрана оттуда на производство", — добавил Шмыгаль.

Он отметил, что в местах хранения аммиачной селитры проверки продолжаются, результаты будут 15 сентября.

Как сообщал Укринформ, вечером 4 августа в порту Бейрута раздались мощные взрывы, в результате чего погибли 157 человек, еще около 5 тысяч человек пострадали. Взорвались 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

6 августа Президент Владимир Зеленский обратился к Премьер-министру Денису Шмыгалю о необходимости проведения проверки обращения в Украине с опасными материалами и принятия мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Соответствующее письмо глава государства направил учитывая чрезвычайную ситуацию, возникшую 4 августа в Ливане

Шмыгаль поручил ГСЧС, Нацполиции, Министерству инфраструктуры, Госслужбе по вопросам труда, председателям ОГА и КГГА провести проверки того, как хранится и используется аммиачная селитра на различных предприятиях в Украине.

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Как сообщал ранее председатель общественной организации "Центр аналитических исследований» Андрей Сенченко в Фейсбук, в Николаевском порту якобы уже два года хранятся 3200 тонн просроченной аммиачной селитры. Эту информацию распространили некоторые СМИ. Николаевский морпорт опровергал ее.

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7 августа в администрации морпорта "Южный" официально опровергли информацию, распространенную ранее рядом СМИ со ссылкой на юриста Дениса Шкаровского, о том, что в порту под открытым небом находится около 10 тыс. тонн аммиачной селитры. В порту "Южный" настаивают, что эта информация не соответствует действительности. Также сообщили, что в порту хранятся 9,6 тыс. тонн аммиачной селитры, но с соблюдением технических требований безопасности.

По материалам: ukrinform.ru