Стерненко получил от СБУ обвинительный акт

13.08.2020 17:29

Укринформ

Активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по его делу.

Как передает Укринформ, об этом активист сообщил на своем Телеграмм-канале.

"Приходили с адвокатом Ореховским забирать мой обвинительный акт по сфабрикованному делу. По тому же делу, по которому меня обвиняют в том, что я защитил свою жизнь. В отличие от всевозможных "судей волков" я не прячусь, не боюсь, пришел сам и буду процессуально сражаться. Под СБУ для нас нагнали 2 автозака, автобус полиции, приус патрульных и еще кучу людей в штатском", — сообщил он.

Стерненко также отметил, что в дальнейшем дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы для рассмотрения по существу.

"Однако мы будем обращаться в Верховный суд с требованием изменить подсудность на один из судов г. Киева", — добавил активист.

Как сообщал Укринформ, 6 августа Сергею Стерненко изменили меру пресечения — до 21 сентября он будет находиться под ночным домашним арестом. Такое решение суд принял в ходе рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Стерненко 11 июня объявили о подозрении в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отражая нападение, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

30 июля Стерненко сообщил, что суд ограничил ему сроки для ознакомления с материалами уголовного производства в отношении него до 11 августа.

По материалам: ukrinform.ru