Суд не восстановил Кулика в должности прокурора

13.08.2020 14:53

Укринформ

Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы экс-прокурора Константина Кулика на решение суда первой инстанции о признании незаконным приказа относительно его увольнения из Генпрокуратуры.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь суда Ольга Шкиль.

«4 августа было постановление об оставлении решения суда первой инстанции без изменений. То есть апелляционную жалобу Кулика Константина Геннадиевича оставили без удовлетворения, а решение Окружного административного суда города Киева — без изменений", — уточнила Шкиль.

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Как сообщалось, 27 ноября 2019 года в Генпрокуратуре сообщили, что прокурор Константин Кулик уволен из органов прокуратуры.

По данным СМИ, 26 декабря 2019 года Кулик подал в ОАСК иск о признании противоправным и отмене приказа о его увольнении из органов прокуратуры, восстановлении на работе, взыскании средней заработной платы за время вынужденного прогула.

Со своей стороны ОАСК 31 марта 2020 года вынес решение об отказе в удовлетворении админиска Кулика.

Экс-прокурор подал апелляцию на данное решение ОАСК.

По материалам: ukrinform.ru