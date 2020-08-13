Суд отложил рассмотрение апелляции прокуратуры на меру пресечения Стерненко

13.08.2020 13:38

Укринформ

Суд отложил до 3 сентября рассмотрение апелляции прокуратуры на меру пресечения в виде ночного ареста активисту Сергею Стерненко.

Как передает Укринформ, об этом активист сообщил в Телеграмм-канале.

"Рассмотрение апелляционной жалобы прокурору с требованием отправить меня под круглосуточный домашний арест отложили на 3 сентября в 14:30", — написал он.

Как сообщал Укринформ, 6 августа Стерненко изменили меру пресечения — до 21 сентября он будет находиться под ночным домашним арестом. Такое решение суд принял в ходе рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Стерненко 11 июня объявили о подозрении в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

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30 июля Стерненко сообщил, что суд ограничил ему сроки для ознакомления с материалами уголовного производства в отношении него до 11 августа.

По материалам: ukrinform.ru