В горах на Закарпатье от сердечного приступа скончался известный нейрохирург

13.08.2020 17:41

Укринформ

На Закарпатье во время прохождения маршрута в горах в Межгорском районе от сердечного приступа скончался известный киевский нейрохирург.

Как сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр, мужчине стало плохо во время прохождения маршрута: вместе с коллегами они шли на гору Стрымба возле села Колочавы. У врача случился сердечный приступ, реанимировать его не смогли.

"Закарпатские спасатели 12 августа зафиксировали факт гибели киевлянина 1965 года на маршруте на гору Стрымба возле Колочавы. Он шел в составе группы из пяти человек, вместе с коллегами и сыном. После восхождения на полонину у мужчины вдруг ухудшилось самочувствие, он упал с рюкзаком и снаряжением. Коллеги пытались реанимировать его, но это не дало результата. Очевидно, у мужчины случился сердечный приступ", — рассказала она.

По словам Батыр, спасатели и медицинские работники, прибывшие на вызов к месту происшествия, обнаружили уже тело туриста уже без признаков жизни. Он был доставлен в село Колочава и передан сотрудникам правоохранительных органов.

По данным спасателей, маршрут, по которому поднимался погибший, несложный: он рассчитан на один день и является популярным у туристов в Колочаве. Возможно, причиной ухудшения самочувствия мужчины стала жара.

Читайте также: Во Львове 6-летнего ребенка спасли от вызванной COVID-19 редкой болезни

Как сообщила пресс-секретарь УГСЧС Закарпатья, для транспортировки тела погибшего привлекались профессионалы горного поисково-спасательного отделения пгт Межгорье и государственного пожарно-спасательного поста с. Колочава.

Как стало известно Укринформу из собственных источников, речь идет о Юрии Яминском — известном украинском нейрохирурге из Института нейрохирургии им. Ромоданова НАМНУ, докторе медицинских наук.

По материалам: ukrinform.ru