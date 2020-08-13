В вузах начали принимать заявления на бакалавриат

13.08.2020 11:56

Укринформ

Началась подача электронных заявлений для поступления на бакалавра и сквозного магистра.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Сегодня, 13 августа, начат прием электронных заявлений на поступление в вузы на бакалавра (сквозного магистра) после 11 классов. Подача заявлений осуществляется онлайн через электронные кабинеты на https://ez.osvitavsim.org.ua/ и продлится до 22 августа ( до 16 августа для абитуриентов, которые проходят творческие конкурсы или сдают вступительные экзамены вместо ВНО в вузы, но не сделали этого в период с 1 по 12 августа)", — говорится в сообщении.

Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджет в любой вуз без ограничения по количеству специальностей, на которые они подаются. Количество поданных заявлений на контракт не ограничивается.

В каждом заявлении, поступающий подает на бюджет, он обязательно устанавливает его приоритетность — от 1 до 5, где 1 — это самая высокая приоритетность, а 5 — соответственно, самая низкая. Установление приоритетности — это важный шаг, ведь ее изменение после подачи заявления невозможно.

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Перед подачей заявлений абитуриенты могут оценить свои шансы получить бюджетное место на конкретную специальность, воспользовавшись информацией о проходных баллах прошлых лет на текущее конкурсное предложение. Как показывает практика, кардинально они не меняются, только могут возрастать на топовые специальности.

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Рекомендации на бюджет будут известны не позднее 27 августа, выполнить требования к зачислению нужно будет до 18:00 31 августа, а зачисление таких поступающих состоится 5 сентября.

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Как сообщал Укринформ, 1 августа начинается вступительная кампания в высшие учебные заведения. В.и.о министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что начало занятий в заведения высшего образования начнется 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября для первокурсников и магистратуры.

По материалам: ukrinform.ru