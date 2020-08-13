Война на Донбассе: боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

По данным пресс-центра ООС, оккупанты вели обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает «НБН«.

Так, в течение среды, 12 августа, на фронте было зафиксировано 4 вражеских обстрела. В частности, возле Марьинки и Пивденного оккупанты совершили несколько обстрелов из автоматов. Неподалеку Железного были совершены два выстрела из станкового гранатомета, а рядом с Красногоровкой враг выпустил мину ПОМ-2 из ручного противотанкового гранатомета.

По сообщениям штаба ООС, боевики непризнанных республики вели неприцельный огонь: угроз жизни и здоровья украинских военных не было, поэтому открывать ответный огонь ВСУ не стали.

Добавим, что согласно данным ОБСЕ сначала режима всеобщего прекращения огня (27 июля — ред.) на Донбассе зафиксировано 262 нарушения. Практически все из них — в районе Донецкой области.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 11 августа.