Возвращение ядерного статуса станет лучшей гарантией суверенитета для Украины: Марк Фейгин

Возвращение статуса ядерной державы могло бы поднять уровень гарантии суверенитета и независимости Украине на более высокий уровень.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

По мнению российского адвоката и блогера Марка Фейгина, это стало бы хорошей альтернативой при том, что Будапештский меморандум практически не эффективен.

«Ну, если Будапештский меморандум не работает, если он не дал искомой территориальной целостности, защиты страны, ее гарантов в лице Великобритании, США и России, может быть, Украине подумать над тем, чтобы стать пороговой страной с получением ядерного оружия? Может быть, это сильно укрепит ее суверенитет?» – подчеркнул Фейгин.

При этом он отметил, что клуб ядерных стран расширяется, нравится это кому-то или нет, и даже с пороговыми странами не хотят особо связываться.

«Приходится защищать свой суверенитет, тем более, когда ты имеешь такое соседство», –намекнул Фейгин на Россию.

Для справки, что пороговыми странами считаются государства, которые приняли решение о создании собственного ядерного или другого вида оружия массового уничтожения.

Ранее сообщалось о том, что события в Беларуси могут полностью изменить судьбу «Л/ДНР».