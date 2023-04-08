О том, почему, по малозначимому мнению зампредседателя совбезопасности России, может «исчезнуть» наша страна, которая, тем не менее, уже более 400 дней успешно противостоит вторжению российских оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на слова Медведева, опубликованные в официальном Telegram-аккаунте пропагандистского агентства «ТАСС».

В частности, речь идет публикации, озаглавленной противоречивыми словами — «Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна». Как безосновательно полагает бывший сменщик Путина, Украина «не нужна России», хотя захватчики уже более года ведут полномасштабные боевые действия на нашей территории, но так и не могут их оккупировать.

Кроме того, следуя так называемым «размышлениям» Медведева, Украина «не нужна» ни Европейскому Союзу, ни США, ни Африке, ни Латинской Америке, ни даже Азии. Отдельно стоит отметить, что оказывается «Украина не нужна украинцам».

Таким образом, Медведев снова раскрыл имперские амбиции Москвы, в итоге заявив — Украина всегда была частью спорной «Великой России».

Ранее мы писали, что Россия готовится совершить химическую атаку по территории Сумской области.