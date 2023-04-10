О том, почему американский мультимиллиардер, не так давно ставший владельцем Twitter, не желает удалять со своей платформы противоречивую публикацию замглавы совбеза РФ Дмитрия Медведева, пишет «НБН», ссылаясь на «твит» самого Илона Маска.

Как утверждает Маск, пользователи его социальной сети должны сами определиться, в какой мере сообщение Медведева является действительно неоднозначным. Также, мультимиллиардер своеобразно «открестился» от своей связи с РФ, уточнив, что Путин считает его «военным преступником за помощь Украине», и по этой причине – «не совсем мой лучший друг».

Кроме того, по мнению Маска, любые новости — «это тоже пропаганда», а люди должны все решить исключительно в самостоятельном порядке, без сторонней модерации неадекватного контента.

Напомним, что в субботу, 8-го апреля, Медведев опубликовал очередной истерический пост, в котором постарался уверить своих подписчиков, что наша страна абсолютно никому не нужна, о чем уже писал наш информационный портал.