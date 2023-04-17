О том, что ВС РФ вполне способны, уже к этому осеннему сезону, накопить 2 500 ракет, даже если российский военно-промышленный комплекс (ВПК) не продолжит работать над пополнением арсеналов, пишет «НБН», ссылаясь на мнение военного летчика-инструктора, полковника ВСУ в запасе, а также военного эксперта Романа Свитана, опубликованное в «УНИАН».

По словам Свитана, предполагается, что только 300 ракет будет крылатыми, и еще около 2 000 — иных модификаций, которые пока еще смогут производить в РФ: Х-39 и Х-59. Таким образом, у ПРО Украины к осени возникнет определенная проблема, «если мы не решим вопрос по ракетам».

Впрочем, относительно данных, касающихся намерений Кремля запустить выпуск Х-50 с дальностью в 1 500 километров, эксперт все же засомневался, полагая, что этот тип боеприпасов – «среднее между Х-101 и Х-59», и российский ВПК только пытается «ее поставить на поток, используя элементную базу», то есть такая ракета сейчас может быть изготовлена только «на бумаге»:

Она еще в эскизе, в проекте. Я не думаю, что она вообще появится.

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