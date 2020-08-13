Украинцам советуют воздержаться от поездок в Беларусь

13.08.2020 11:56

Укринформ

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 13 августа.

"В связи с развитием ситуации вокруг Константина Реуцкого, Евгения Васильева и Оксаны Алешиной сегодня Министерство иностранных дел выдает новую рекомендацию гражданам Украины — воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране и последующих объявлений. Я призываю наших соотечественников прислушиваться к рекомендациям Министерства иностранных дел. Это позволит им избежать, мягко говоря, очень сложных ситуаций, в которые они могут попасть", — подчеркнул министр.

Кулеба напомнил, что накануне МИД дало рекомендации украинцам, которые уже находятся на территории Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

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Как сообщалось, 12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске были задержаны граждане Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев. МИД Украины отметило, что украинское посольство в Беларуси принимает меры по установлению места их пребывания и условий содержания. Также была задержана украинка Оксана Алешина.

В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. По объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, в оппозиционного кандидата Светланы Тихановской — 9,90% голосов.

В ночь на понедельник, 10 августа, в городах Беларуси начались акции протеста против фальсификации выборов. Силовики жестоко разгоняют протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны около 6 тысяч человек. В больницу попали не менее 250 человек.

Между тем Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь, она сейчас находится в Литве.

По материалам: ukrinform.ru