За улучшенные камеры в СИЗО уже оплатили почти полмиллиона гривень

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13.08.2020 02:47

Укринформ

За пользование платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания в 17 следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы уплачено 495,5 тыс. грн.

Как сообщает Укринформ, такие данные в Фейсбуке обнародовало Министерство юстиции.

«По состоянию на 11 августа за пользование платными камерами в следственных изоляторах Украины уплачено более 495,5 тыс. гривень. Новой услугой воспользовались уже в 17 СИЗО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая сумма уплачена за пользование платными камерами Киевского следственного изолятора — 332 тысячи гривень.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров постановлением от 22 апреля 2020 года ввел экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины, который продлится до 31 декабря 2021 года.

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В конце июля Министерство юстиции запустило для граждан новую услугу — подарочный сертификат на пользование услугами платных камер в СИЗО без указания времени пребывания под стражей («Услуга вперед»).

По материалам: ukrinform.ru