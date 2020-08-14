Александр Хуг рассказал, как сохранить режим прекращения огня на Донбассе

Экс-первый заместитель СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что сторонам нужно приступать к дальнейшим пунктам Минского соглашения, а именно разведения сил и средств по линии фронта.

Об этом он рассказал в комментарии «Новости Донбасса«, пишет «НБН«.

«Этот режим перемирия держится очень хорошо… Но он должен держаться постоянно и устойчиво. Я имею ввиду, что теперь надо выполнять другие пункты соглашений, такие как разведения сил и верификация тяжелого вооружения».

По мнению Хуга, без этого есть риск, что на Донбассе снова возобновятся обстрелы:

«Сейчас сложился удачный момент, нельзя его упустить. Когда я читаю отчеты ОБСЕ, то очень рад, что перемирие работает».

Напомним, ранее мы писали, что перемирие на Донбассе под угрозой.