В ходе «Прямой линии» российский лидер сообщил, что он не согласится на режим прекращения огня с соседней страной. Диктатор считает, что в случае остановки боевых действий украинцы получат помощь и подготовятся, информирует издание «НБН» со ссылкой на ВВС.

Он заявил, что сейчас Силы обороны «не могут закрепиться на тех позициях, на которые они отошли» по причине истощения военнослужащих и боевой техники.

Глава Кремля утверждает, что агрессивной стране не нужно перемирие, поскольку она хочет «долгосрочного и прочного мира» с гарантиями для россиян.

Путин пожаловался, что Зеленский неоднократно отказывался от всех попыток договориться о краткосрочном перемирии, в частности недавно отверг соответствующее предложение главы венгерского правительства Виктора Орбана.

Лидер россиян также сообщил, что он не пойдет на компромисс с Киевом на переговорах, обвинив украинские власти в отказе от диалога с Москвой.

Отметим, что Путин высунул ультиматум украинскому лидеру относительно переговорного процесса по завершению войны.