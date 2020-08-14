Более 90% украинцев заявили, что не сталкивались с коронавирусом

Такие данные свидетельствуют результатам соцопроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с Центром Разумкова.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Респондентов спросили, болели они или кто из их родных/знакомых вирусом COVID-19. На этот вопрос ответили так:

не болели — 91,5%

болели — 5,1%

не смогли дать ответ — 3,4%

Если рассматривать по регионам, то коронавирусом НЕ болели:

96% жителей Юга

91,5% жителей Центра

91% жителей Востока

90% жителей Запада

На вопрос, кто больше всего делает для сдерживания распространения вируса, респонденты ответили так:

медработники — 34,9%

местные власти — 21,2%

центральные власти (Кабмин, Президент) — 19,2%

волонтеры и общественные организации — 16,8%

все люди — 14,4%

местные госадминистрации — 9,7%

СМИ — 7,4%

местные предприниматели — 3,4%

местный большой бизнес — 2,2%

местные ячейки политсил — 0,9%

все выше указанные — 10,4%

никто из выше указанных — 15,1%

Опрос проводился в период с 3 по 9 июля 2020 года. В опросе приняли участие 2 022 респондента со всей территории Украины (кроме ОРДЛО и АР Крым).

Напомним, ранее мы писали, о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.