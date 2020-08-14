Более 90% украинцев заявили, что не сталкивались с коронавирусом
Такие данные свидетельствуют результатам соцопроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с Центром Разумкова.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.
Респондентов спросили, болели они или кто из их родных/знакомых вирусом COVID-19. На этот вопрос ответили так:
- не болели — 91,5%
- болели — 5,1%
- не смогли дать ответ — 3,4%
Если рассматривать по регионам, то коронавирусом НЕ болели:
- 96% жителей Юга
- 91,5% жителей Центра
- 91% жителей Востока
- 90% жителей Запада
На вопрос, кто больше всего делает для сдерживания распространения вируса, респонденты ответили так:
- медработники — 34,9%
- местные власти — 21,2%
- центральные власти (Кабмин, Президент) — 19,2%
- волонтеры и общественные организации — 16,8%
- все люди — 14,4%
- местные госадминистрации — 9,7%
- СМИ — 7,4%
- местные предприниматели — 3,4%
- местный большой бизнес — 2,2%
- местные ячейки политсил — 0,9%
- все выше указанные — 10,4%
- никто из выше указанных — 15,1%
Опрос проводился в период с 3 по 9 июля 2020 года. В опросе приняли участие 2 022 респондента со всей территории Украины (кроме ОРДЛО и АР Крым).
Напомним, ранее мы писали, о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.