Более 90% украинцев заявили, что не сталкивались с коронавирусом

Общество
Христина Качоровська0
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Такие данные свидетельствуют результатам соцопроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с Центром Разумкова.

Скорая помощь
Скорая помощь. Фото — rt.com

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Респондентов спросили, болели они или кто из их родных/знакомых вирусом COVID-19. На этот вопрос ответили так:

  • не болели — 91,5%
  • болели — 5,1%
  • не смогли дать ответ — 3,4%

Если рассматривать по регионам, то коронавирусом НЕ болели:

  • 96% жителей Юга
  • 91,5% жителей Центра
  • 91% жителей Востока
  • 90% жителей Запада

На вопрос, кто больше всего делает для сдерживания распространения вируса, респонденты ответили так:

  • медработники — 34,9%
  • местные власти — 21,2%
  • центральные власти (Кабмин, Президент) — 19,2%
  • волонтеры и общественные организации — 16,8%
  • все люди — 14,4%
  • местные госадминистрации — 9,7%
  • СМИ — 7,4%
  • местные предприниматели — 3,4%
  • местный большой бизнес — 2,2%
  • местные ячейки политсил — 0,9%
  • все выше указанные — 10,4%
  • никто из выше указанных — 15,1%

Опрос проводился в период с 3 по 9 июля 2020 года. В опросе приняли участие 2 022 респондента со всей территории Украины (кроме ОРДЛО и АР Крым).

Напомним, ранее мы писали, о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.


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