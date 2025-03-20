Результаты социологического опроса Центра Разумкова, проведенного с 28 февраля по 6 марта показали, что абсолютное большинство жителей Украины против выполнения требований кремлевского диктатора, пишет издание «НБН».

77,9% респондентов не согласны на вывод Сил обороны с территорий Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья, 7,7% опрошенных готовы выполнить это требование Путина.

81,9% украинцев против признания этих областей, а также Крыма и Севастополя регионами РФ, 4,9% участников исследования согласны отдать оккупантам соответствующие территории.

Кроме того, 78,1% граждан не поддерживают отмену антироссийских санкций, в то же время 7,4% респондентов убеждены, что все ограничительные меры в отношении государства-террориста нужно отменить.

56,4% жителей Украины не согласятся на закрепление нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса страны в Конституции, 21,8% опрошенных считают, что Киев должен отказаться от евроатлантической интеграции.

Как сообщалось, социологи зафиксировали максимальный уровень поддержки предоставления военной помощи Украине среди жителей США.