Результаты соцопросов Центра Разумкова показали, что год назад 21% респондентов выступал за проведение мирных переговоров с РФ, заявляя, что диалог с Москвой – якобы действенный способ достижения мира, который нужно использовать уже сейчас. 63% участников исследования выступили против, информирует «НБН».

Проведенное социологами исследование в сентябре этого года демонстрирует рост сторонников мирных переговоров с государством-террористом до 35%. Заявили, что не согласны идти на диалог с агрессивным государством 48% украинцев.

37% респондентов убеждены, что говорить с Москвой нужно лишь после того, как Силы обороны вытеснят оккупационные войска Путина на линию разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года. 41% опрошенных не поддерживает эту позицию.

49% граждан заявили, что садиться за стол переговоров с россиянами стоит лишь после того, как ВС РФ будут выведены или вытеснены ВСУ на государственные границы 1991 года. 29% участников исследования не согласны с этим.

Ранее социологи КМИС сообщили, как изменился уровень доверия украинцев к их президенту.