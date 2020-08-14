Более половины украинцев — за вступление в ЕС, чуть меньше хотят в НАТО

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13.08.2020 21:46

Укринформ

Более 50% граждан поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, чуть меньше половины — за вступление страны в НАТО.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования Центра "Социс" и Центра Разумкова.

Если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в Евросоюз, такое решение поддержали бы 57,9% украинцев, 26,9% проголосовали бы "против", 5,8% не принимали бы участия в референдуме, 9,5% респондентов отказались отвечать.

В то же время за вступление Украины в НАТО проголосовали бы 47,7% опрошенных. Почти треть украинцев проголосовали бы "против", 6,5% не пришли бы на такой референдум, 13% опрошенных отказались от ответа.

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Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводилось Центром "Социс" и Центром Разумкова 21-28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту постоянного жительства респондентов. Результаты репрезентируют взрослое население Украины в целом без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Всего были опрошены 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

По материалам: ukrinform.ru