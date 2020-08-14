Борьба с COVID-19: Нацслужба здоровья объяснила, как будут платить больницам

14.08.2020 17:19

Укринформ

Больницы, предоставляющие услуги пациентам с диагнозом COVID-19, получают средства от государства за готовность предоставлять услуги по лечению только за первый месяц, в дальнейшем выплаты осуществляются за количество пролеченных пациентов.

Об этом говорится в ответе Национальной службы здоровья Украины на запрос Укринформа.

"Начисление средств больницам за предоставление стационарной помощи пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19 регулируется нормами постановления КМУ «Некоторые вопросы реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году». Согласно документу, в первый месяц действия договора с НСЗУ больницы получали средства за готовность оказать помощь, за укомплектованность и подготовку медицинского персонала, за имеющиеся аппараты ИВЛ, готовые к использованию. Также за эти средства закупались лекарственные средства и расходные материалы. Во втором месяце средства за готовность уже не уплачиваются. Больницы получали средства только за предоставление медицинских услуг больным с COVID-19 и нововведенные аппараты ИВЛ", — говорится в ответе НСЗУ.

Так, например, Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней заключил с НСЗУ договор на оказание стационарной помощи пациентам с COVID-19, так как больница входит в перечень учреждений, определенных для госпитализации больных коронавирусом.

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За лечение пациентов с COVID-19 за апрель-июнь центр получил 13199522 грн: за апрель — 7211500 грн, за май — 2620325 грн (-63,66%), за июнь — 3367697 грн (+28,52%)

В НСЗУ отметили, что в случае, если в медучреждении в течение месяца не было ни пациентов, ни нововведенных аппаратов ИВЛ, то отчет медицинского учреждения учитывается как "нулевой", и оплаты по пакету предоставления медуслуг пациентам с COVID-19 не поступает.

"В целом, 57 больниц не получили средств за май (для этих учреждений май был вторым месяцем по контракту), потому что не имели ни одного пациента с COVID-19", — говорится в ответе НСЗУ.

Также в НСЗУ отметили, что в случае, если в учреждениях здравоохранения в июле было меньше пациентов, чем в июне, то они, соответственно, получили меньше средств за предоставление стационарной помощи пациентам с COVID-19.

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"Оплата по пакету стационарной помощи пациентам с коронавирусом состоит из трех составляющих: количества аппаратов ИВЛ, количества медицинских команд и количества пролеченных пациентов. Количество новых выявленных пациентов подтверждает Минздрав официальным письмом. Согласно нормативным документам, НСЗУ не может осуществить оплату по пакету стационарной помощи пациентам с коронавирусом без соответствующего подтверждения от Минздрава, поскольку количество новых выявленных пациентов с COVID-19 влияет на финальную сумму", — отметили в НСЗУ.

Как сообщал Укринформ, Национальная служба здоровья Украины выплатила более 2,5 млрд грн за предоставление медицинской помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него в апреле-июле.

В то же время, как сообщалось, директор Николаевского областного центра инфекционных заболеваний Светлана Федорова распространила в Фейсбук сообщение о том, что за июль Центр получил от НСЗУ на 200 тыс.грн меньше, чем в предыдущем месяце. По ее словам, средств, которые НСЗУ перечисляет по пакету лечения COVID-19 начисляется в меньше, если больница ежемесячно не закупает или не вводит в эксплуатацию новый аппарат ИВЛ.

По материалам: ukrinform.ru