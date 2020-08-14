Дела Майдана: отравление неизвестными газами поможет расследовать эксперт из США

14.08.2020 21:26

Укринформ

Пострадавшие во время Революции достоинства на Майдане от отравления газами неизвестного происхождения встретились со специалистом-токсикологом из США Иваном Русином.

Встречу организовал Офис генпрокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Офиса.

"Токсиколог из США будет предоставлять консультативную помощь для установления обстоятельств отравления пострадавших в рамках расследования преступлений, связанных с насильственным противодействием собраниям граждан, проходившим в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года в центральной части г. Киева", — отметили в ведомстве.

Сообщается, что американский профессор украинского происхождения Иван Русин рассказал участникам собрания о современных методах экспертного исследования для диагностики факта химических отравлений и телесных повреждений от них, а также ответил на вопросы пострадавших о периоде распада химических веществ и их воздействия на организм человека.

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На встрече определены дальнейший план взаимодействия для проведения экспертиз и исследований пострадавших на Майдане с использованием современных достижений токсикологии в рамках международно-правовой помощи, добавили в Офисе Генпрокурора.

Как сообщалось, в марте Офис Генерального прокурора заявил, что активизировал работу по проведению исследований, необходимых для завершения комиссионной экспертизы специальных средств, поставленных в 2014 году с территории РФ, от химического воздействия которых пострадали участники мирных протестов.

По материалам: ukrinform.ru