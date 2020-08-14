Для абитуриентов из оккупированного Донбасса поступление в украинские вузы продлили до 23 октября

14.08.2020 17:43

Укринформ

Для абитуриентов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей поступление в украинские вузы продлено до 23 октября.

Как передает Укринформ, об этом в эфире телеканала "ДОМ" рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

“В этом году для детей с временно оккупированных территорий прием на бюджетную форму обучения продлен до 23 октября. То есть они могут в спокойном режиме готовиться, приезжать в Украину и поступать в наши высшие учебные заведения”, — сказал Витренко.

Замминистра сообщил, что абитуриенты с временно оккупированных территорий могут связаться с Министерством образования и науки и получить приглашение и подробные инструкции о порядке действий при поступлении.

“Главная особенность для этих детей — они должны нам дать хотя бы какой-то сигнал о том, что они хотят учиться в Украине: средствами официальными, электронной почтой, неофициальными — через Вайбер, Телеграм, Фейсбук. Они могут использовать любой электронный ресурс, чтобы дать нам знать, что они хотят здесь учиться. В ответ они получат официальное приглашение и подробную инструкцию, что им делать”, — рассказал Витренко.

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Чиновник отметил, что, согласно програме Президента Украины, в 2020 году абитуриенты с временно оккупированных территорий Донбасса поступают в украинские вузы без ВНО. Всего они могут поступить в 150 университетов, которые находятся в ведении Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики, а также в три вуза системы МВД.

“Там открыты центры “Донбасс-Украина”, “Крым-Украина”, которые полностью предоставляют консультационную поддержку таким детям. Это больше 150 вузов”, — сказал Витренко.

Он сообщил также, что в этом году вступительная кампания в вузы стартовала позже в связи с эпидемией COVID-19. Однако, по его словам, каждый университет, на основе университетской автономии, принимает собственное решение о начале учебного года. Министерство образования и науки, с учетом рекомендаций Минздрава и главного государственного санитарного врача, а также постановления Кабмина № 641, в свою очередь рекомендует вузам начать образовательный процесс для старших курсов с 1 сентября, для 1 курса магистратуры — с 1 по 15 сентября, для 1 курса бакалаврата — с 15 сентября.

Как сообщал Укринформ, в Украине с 1 августа стартовала вступительная кампания в высшие учебные заведения.

По материалам: ukrinform.ru