Кто приложил больше всего усилий к сдерживанию пандемии — мысли украинцев

14.08.2020 12:03

Укринформ

Более трети (35%) украинцев считают, что больше всего усилий для сдерживания пандемии COVІD-19 приложили врачи и медработники.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы имени Илько Кучерива" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"35% украинцев уверены, что больше всего усилий для сдерживания пандемии КОВИЗ/COVІD-19 приложили врачи и медработники. Второе место делят местные (21%) и центральная власть (19%). На третьем — волонтеры и общественные организации (17%), далее — сами граждане (14%). По сравнению с этим, усилия большого бизнеса как наибольший вклад оценили только 2%, а местных организаций политических партий — менее 1%. 15% граждан считает, что вообще никто не приложил значительные усилия для сдерживания эпидемии коронавируса", — свидетельствуют данные опроса.

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В региональном разрезе усилия врачей относительно выше оценили в южных (41%) и западных (39%) областях; вклад местной власти чаще всего отмечали тоже на юге Украины (31%); роль Президента и Правительства лучше всего оценили в западных (24%) и центральных (22%) областях; работу волонтеров и общественных организаций равномерно одобрили во всех макрорегионах, кроме востока Украины. Также отмечается, что в восточных областях, по сравнению со страной в целом, самая высокая доля тех, кто отрицает чей-то вклад в сдерживание коронавируса — 25%.

"Большинство граждан (51%) считает, что главную ответственность за качественное здравоохранение и подготовку медицинских учреждений к работе в условиях пандемии несет профильное министерство. Еще 17% украинцев главную ответственность возлагают на Президента Украины, что вдвое больше, чем количество тех, кто возлагает ответственность на правительство", — говорится в результатах опроса.

Уточняется, что об ответственности Президента за подготовку к пандемии чаще говорили респонденты в западном и центральном макрорегионах.

92% граждан считают, что им не пришлось переболеть коронавирусом. В то же время 5% заявили, что они или их родственники перенесли COVID-19, 3% — затруднились ответить.

В региональном разрезе жители западных (8,6%) и центральных (5,4%) областей чаще выражали уверенность в том, что болели коронавирусом, чем жители южных (2,4%) и восточных (2,7%) регионов. В возрастном разрезе украинцы старше 50 лет чаще выражали мнение, что сами или их родственники перенесли болезнь, нежели представители других возрастных групп.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива» с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 022 респондента в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

По материалам: ukrinform.ru