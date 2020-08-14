Малюська анонсировал "бэтл года" в Печерском суде

14.08.2020 00:34

Укринформ

Едва ли не впервые в истории Украины суд просят для обеспечения иска взыскать с ответчика несколько миллиардов гривень.

Как сообщает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Министерства финансов Денис Малюська, анонсируя рассмотрение заявления шести британских компаний, которое должно сегодня состояться в Печерском суде.

«В Печерском суде бэтл года, рассмотрение заявления шести британских компаний (по слухам, контролируемыми Суркисами) против Приватбанка и Минфина. Кажется, впервые в истории нашей страны суд просят в качестве обеспечения иска взыскать с ответчика несколько миллиардов гривень», — написал Малюська.

Он напомнил, что в иске суд просили обязать Приватбанк обслуживать депозиты британских компаний. Для обеспечения иска в 2017 году суд уже (не рассматривая дела по существу) обязал банк обслуживать депозиты британских компаний. С 2017 года, по словам Малюськи, постановление об обеспечении иска выполнено Приватом не было по тем мотивам, что депозитов не существует, и они были конвертированы в капитал банка.

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Как указал глава Минфина, истцы просят установить порядок выполнения постановления об обеспечении иска, которым взыскать суммы депозитов и насчитанных процентов с Привата в пользу истцов.

«Экзотичность ситуации в том, что сначала обеспечка была почти идентичной исковым требованиям, а завтра обеспечка может стать даже более радикальной, чем исковые требования», — резюмировал Малюська.

По материалам: ukrinform.ru