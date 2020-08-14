Медучреждения уже получили более 2,5 миллиарда за лечение COVID-19

14.08.2020 14:38

Укринформ

Национальная служба здоровья выплатила более 2,5 млрд грн за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него в апреле-июле.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщила Национальная служба здоровья Украины.

Отмечается, что НСЗУ выплатила более 2,5 млрд грн за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него в апреле-июле. В частности: 1 млрд 874 млн грн получили медучреждения, оказывающие стационарную помощь пациентам с COVID-19 — на оказание этих услуг НСЗУ законтрактовала 241 медучреждение.

Также 532 млн грн получили 25 центров экстренной медицинской помощи, 104,5 млн грн получили медучреждения, в которых работают мобильные бригады, выезжающие к людям с подозрением на COVID-19. На сегодняшний день контракты с НСЗУ по этому пакету имеют 930 медучреждений, в которых работает около 1 700 мобильных бригад.

Кроме того, 49 млн грн получили медучреждения, которые предоставляли стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации — выплаты от НСЗУ получили 144 таких больницы.

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В НСЗУ также сообщили, что часть учреждений не получила оплату по пакету "Стационарная помощь пациентам с коронавирусной болезнью в период с 1 по 30 апреля 2020 года", поскольку Минздрав не предоставил официальное письмо с подтвержденным количеством пациентов, которые прошли лечение в этих учреждениях.

Именно поэтому, по утверждению НСЗУ, 7 учреждений вообще не могут заключить договор с НСЗУ, среди них, в частности, и Киевская больница скорой помощи.

По данным НСЗУ, в общей сложности за апрель-июль в медучреждения были госпитализированы 31 209 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 5 454 пациентов получили медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии.

Доля пациентов среди госпитализированных с диагнозом COVID-19, которые нуждались в помощи в условиях интенсивной терапии, составляет 16-19%. В мире, как правило, в интенсивной терапии нуждаются около 25% госпитализированных пациентов.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 14 августа в Украине лабораторно подтверждены 87 872 случая заболевания COVID-19, за последние сутки — 1 732.

В мире по состоянию на середину дня 14 августа зафиксированы 21 100 485 случаев COVID-19, умер 758 001 человек, выписаны 13 948 929 человек.

По материалам: ukrinform.ru