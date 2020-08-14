Мемориальный центр Холокоста передал библиотекам Украины более 800 книг

13.08.2020 21:56

Укринформ

Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» в сотрудничестве с Украинской библиотечной ассоциацией начал систематическое распространение книг по библиотекам страны.

Об этом сообщается на сайте центра.

"Более 800 книг уже были отправлены в 123 библиотеки разных населенных пунктов. В частности, книги уже были распространены по библиотекам Киева, Одессы, Кировограда, Кропивницкого, Черновцов, Львова, Луганска, Тернополя, а также ряда сел и поселков городского типа", — говорится в сообщении.

Как отмечается, рассылка охватила библиотеки различных типов — областные, районные, научные, университетские, школьные, сельские.

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«Наша цель — обеспечить читателей новыми и актуальными изданиями для повышения осведомленности о Холокосте в Украине и мире и о трагедии Бабьего Яра в частности», — отметил директор издательских проектов Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Олег Шовенко.

Он также добавил, что ощущается нехватка подобной литературы на местах. «Представители библиотек, обращаясь к нам, озвучивали запрос на литературу, которая помогла бы в исследовании темы Холокоста, отмечали, что таких книг в их библиотеках очень мало. Учителя истории просили помочь с исторической литературой, в частности, с книгами о Второй мировой, поскольку часто их приходится покупать за собственные средства», — рассказывает Шовенко.

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Для рассылки Мемориальный центр «Бабий Яр» предложил 7 книг, издание которых поддержал Мемориал: недавно изданная впервые на украинском языке «Черная книга» Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана, «Геноцид: вступление к глобальной истории» Адама Джонса, «Мы хотели жить» Бориса Забарко, «Маус. Исповедь уцелевшего» Арта Шпигельмана, «Дневник Анны Франк. Графическая адаптация» Ари Фолмана и Давида Полонского, Каталог памятников жертвам Геноцида в Украине (издание Мемориального центра Холокоста). Также для рассылки была предложена книга Тимоти Снайдера «Черная земля».

Почти все библиотеки выразили желание получить все представленные им издания.

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Книги были отправлены на места Укрпочтой. Рассылка делалась в сотрудничестве с библиотечной ассоциацией, поэтому обязательным условием для библиотеки, которая хотела получить набор книг, было членство в ней.

Фото: babynyar.org

По материалам: ukrinform.ru