НСЖУ собирает подписи в поддержку журналистов из Беларуси

14.08.2020 13:57

Укринформ

Национальный союз журналистов Украины инициирует сбор подписей украинских журналистов в поддержку белорусских коллег, которые после президентских выборов в соседней стране подвергаются преследованиям со стороны силовых структур.

Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении на сайте НСЖУ, где также приведен текст обращения, которое открыто для подписания.

"Каждый день мы получаем сообщения о задержании, избиении, запугивании журналистов, работающих в Беларуси — как белорусских, так и зарубежных. Но журналисты — лишь выполняют свою работу. Быть в эпицентре событий, которые всколыхнули соседнее государство после объявления официальных результатов президентских выборов, — это профессиональный долг медийщика. И выполнение журналистами своих обязанностей не является преступлением. Преследование журналистов за профессиональную деятельность — недопустимо для любого цивилизованного государства. ограничение права журналиста на профессию — это ограничение права граждан на информацию, ограничение свобод, которые являются базовыми для любого демократического общества ", — заявили в НСЖУ.

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Там отметили, что белорусских коллег поддержала и Европейская федерация журналистов. С первых дней задержаний в Беларуси она внимательно следит за ситуацией в этом государстве и призывает свои филиалы по всей Европе проявить солидарность с Белорусской ассоциацией журналистов и журналистами в Беларуси и призвать свои национальные правительства принять меры.

Отмечается также, что украинские журналисты по собственному горькому опыту знают, что такое избиение, задержание и запугивание журналистов, давление на независимые СМИ, блокирование распространения правдивой информации, безнаказанность за преступления против медийщиков.

"Белорусские коллеги, мы солидарны с вами. Мы поддерживаем вас в вашей профессиональной деятельности и призываем власти Беларуси прекратить преследование журналистов и обеспечить им право на профессию", — заключают авторы обращения.

Под документом, в частности, подписались: председатель НСЖУ Сергей Томиленко; руководитель представительства телеканала Белсат в Украине Илья Суздалев; журналистка, телеведущая, член Совета по защите свободы слова Татьяна Попова; генеральный директор информационного агентства "Украинские новости" Денис Иванеско; главный редактор газеты "Високий Замок" Наталья Балюк и другие известные журналисты.

Как сообщал Укринформ, в Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. По объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской — 9,90% голосов.

В ночь на понедельник, 10 августа, в городах Беларуси начались акции протеста против фальсификации выборов. Силовики жестоко разгоняют протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали не менее 250 человек.

В то же время государственные СМИ Беларуси сообщали, что министр внутренних дел Юрий Караев поручил своим подчиненным не трогать журналистов во время протестов, которые начались в стране после президентских выборов.

фото ілюстративне, TUT.BY

По материалам: ukrinform.ru