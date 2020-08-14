После повышения "минималки" вырастут доходы бюджетников — Зеленский

14.08.2020 12:40

Укринформ

После повышения минимальной зарплаты вырастут доходы работников бюджетной сферы — учителей, медиков, соцработников, — поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минималке.

Как передает Укринформ, об этом заявил Президент Владимир Зеленский, сообщает официальный сайт главы государства.

Зеленский напомнил, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено президентским законопроектом, — это первый этап. В течение 2021 года должны быть реализованы следующие этапы повышения.

«Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от Президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривень. Затем второй этап этой программы — увеличение с 2021 до шести тысяч гривень. И на протяжении 2021 года будет третья часть — мы увеличим до шести с половиной тысяч гривень», — рассказал глава государства.

По словам Президента, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

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«Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более двух месяцев не работали ни предприниматели, ни ФОПы, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немного поддержать людей», — отметил Зеленский.

Президент обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

Как отмечается в сообщении, эпидемия коронавируса и ограничительные меры, связанные с недопущением распространения COVID-19, ударили по реальным доходам граждан и, как следствие, привели к уменьшению сбережений.

Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин отметил, что в первом полугодии 2020 года сбережения населения сократились почти на 6%.

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«Повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений. Поэтому повышение минимальной заработной платы даже до озвученной величины необходимо и целесообразно в этот момент», — отметил глава Совета НБУ.

«Инициатива Президента является своевременной. Она поддержана правительством и, надеюсь, будет поддержана Верховной Радой», — добавил он.

Председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой отметил, что профсоюзы неоднократно поднимали перед правительством и работодателями вопрос о повышении уровня минимальной заработной платы. По его словам, нынешняя инфляция фактически съедает мизерные доходы, и следовало бы повысить минимальную зарплату до уровня не ниже 6,5 тыс. грн.

«Президент, когда шел на выборы, задекларировал преодоление бедности. Повышение минимальных заработных плат позволяет нам приближаться к линии уменьшения бедности и ее преодоления», — отметил Осовой.

Как сообщал Укринформ, 6 августа Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 3963 «О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"», которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы с 1 сентября до 5 тыс. грн в месячном размере (рост на 5,86%).

Сейчас минимальная зарплата в госбюджете-2020 заложена на уровне 4 723 грн.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 17 июля закрыл третью сессию парламента 9-го созыва.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Верховная Рада может собраться на внеочередную сессии 25 августа для принятия ряда законопроектов, в частности по увеличению минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

По материалам: ukrinform.ru