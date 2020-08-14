Работодатели Эстонии обжалуют в суде решение о депортации 12 украинцев

14.08.2020 06:14

Укринформ

Прокуратура Эстонии отклонила заявление местных фермеров, выступающих против депортации 12 украинских рабочих за нарушение карантина. Пять фермерских хозяйств в связи с этим решением подают в суд.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал ERR.

«Наше заявление о пересмотре решения, чтобы работников все-таки оставили в стране, не было удовлетворено. Теперь они должны покинуть шенгенскую зону в эту пятницу не позже полуночи», — рассказал один из фермеров, Тийт Нийло.

Пять сельхозпредприятий Южной Эстонии намерены обратиться в суд для получения первичной правовой помощи, а также для обжалования решения полиции о депортации украинских рабочих из страны.

Однако заместитель гендиректора департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев настаивает, что украинские рабочие не выполнили требования о самоизоляции на 14 дней. Поэтому они должны быть депортированы.

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В свою очередь руководитель Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Роомет Сырмус, поддерживая все нормы карантина, считает, что в данном конкретном случае решение о депортации украинцев нельзя назвать справедливым, о чем свидетельствует и реакция эстонских фермеров.

Группа сезонных рабочих из Украины численностью свыше 150 человек прибыла в Эстонию оплаченным фермерами спецрейсом 21 июля. Всех протестировали на COVID-19 в Таллиннском аэропорту (положительными оказались три пробы), а затем поместили на карантин на две недели перед началом работы, после чего снова протестировали.

В ходе проведенной во время карантина проверки выяснилось, что правила самоизоляции в разном виде были нарушены 46 раз. В том числе были обоснованные подозрения, что 17 человек, которым следовало находиться на самоизоляции, работали. После этого министр внутренних дел Март Хельме заявил, что нарушители должны быть наказаны по всей строгости закона. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что их следует выслать из страны.

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По состоянию на сегодня вынесены предписания о депортации лишь 12 заробитчан, обвиняемых в нарушении карантинных требований.

Фермеры уверяют, что украинцы, которых хотят депортировать, не работали на полях, а обустраивали свои жилые помещения, расположенные под одной крышей с основным зданием фермы. Однако, по оценке департамента здоровья Эстонии, объект, о котором идет речь, все-таки нельзя рассматривать как жилое помещение, поэтому решение о депортации является правильным.

По материалам: ukrinform.ru