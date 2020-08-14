С детства приучают к войне — источник рассказал, о «жестком воспитании» детей в детсадах «ДНР»

По словам инсайдера, в одном из детских садов на оккупированной территории провели урок «патриотического воспитания», на котором рассказывали детям, что в будущем им придется воевать за «свою землю».

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс«.

«В детсаду в Ясиноватой малышам из средней группы провели патриотической урок на тему «Начало Донбасской наступательной операции советских войск». Организаторы заявили, что хотят воспитать у детей «нравственно-патриотическое чувство»».

По данным инсайдера, детям рассказывали, что во время освобождения Донбасса погибло много красноармейцев:

«Воспитатели внушали детям, что когда они станут взрослыми, то возьмут в руки оружие, потому что на донецкую землю вновь наступают ноги оккупантов».

В Telegram подытожили, что такие уроки для дошкольников — это слишком жестко:

«Они с малых лет готовят детей к войне. Не к тому, что они станут учеными, будут иметь успехи в точных или гуманитарных науках… А готовят к окопам и гранатам».

Напомним, ранее мы сообщали, что бюджетников в «ДНР» вынуждают получать российские паспорта.