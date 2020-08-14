СБУ помешала продаже за €500 тысяч самодельного комплекса "прослушки"

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14.08.2020 02:31

Укринформ

Киберспециалисты и следователи СБУ разоблачили в Киеве участников организованной группы, которые пытались реализовать мощное специальное техническое средство негласного получения информации ценой почти полмиллиона евро.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-лужбу СБУ.

По предварительным данным следствия, в состав группировки входили несколько жителей столицы, в том числе технические специалисты и специалисты сферы IT. Используя высокотехнологичное оборудование, они нелегально разработали для продажи комплекс мониторинга мобильной связи. Это устройство дает возможность снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи, в частности, «прослушивать» телефонные разговоры и контролировать интернет-трафик. Подпольную мастерскую обустроили по месту жительства одного из фигурантов. Заказчика товара подыскивали через личные связи.

Отмечается, что во время спецоперации оперативники СБУ задержали трех участников группы при получении от заказчика всей суммы денег.

«В ходе обысков по месту жительства и работы фигурантов правоохранители изъяли оборудование и другие доказательства противоправной деятельности», — указывается в сообщении.

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 УК (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

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Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к деятельности группировки.

По материалам: ukrinform.ru