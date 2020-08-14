СБУ помешала продаже за €500 тысяч самодельного комплекса «прослушки»

Общество
Таисия Слепцова0
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СБУ помешала продаже за €500 тысяч самодельного комплекса "прослушки"

СБУ помешала продаже за €500 тысяч самодельного комплекса "прослушки"

Фото

14.08.2020 02:31

Укринформ

Киберспециалисты и следователи СБУ разоблачили в Киеве участников организованной группы, которые пытались реализовать мощное специальное техническое средство негласного получения информации ценой почти полмиллиона евро.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-лужбу СБУ.

По предварительным данным следствия, в состав группировки входили несколько жителей столицы, в том числе технические специалисты и специалисты сферы IT. Используя высокотехнологичное оборудование, они нелегально разработали для продажи комплекс мониторинга мобильной связи. Это устройство дает возможность снимать информацию во всех диапазонах мобильной связи, в частности, «прослушивать» телефонные разговоры и контролировать интернет-трафик. Подпольную мастерскую обустроили по месту жительства одного из фигурантов. Заказчика товара подыскивали через личные связи.

СБУ помешала продаже за €500 тысяч самодельного комплекса "прослушки"

Отмечается, что во время спецоперации оперативники СБУ задержали трех участников группы при получении от заказчика всей суммы денег.

СБУ помешала продаже за €500 тысяч самодельного комплекса "прослушки"

«В ходе обысков по месту жительства и работы фигурантов правоохранители изъяли оборудование и другие доказательства противоправной деятельности», — указывается в сообщении.

СБУ помешала продаже за €500 тысяч самодельного комплекса "прослушки"

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 УК (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

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Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к деятельности группировки.

По материалам: ukrinform.ru


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