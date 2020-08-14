Суд оставил подозреваемого в разбое Титушко под домашним арестом

14.08.2020 17:58

Укринформ

Суд избрал гражданину Вадиму Титушко, подозреваемому в незаконном завладении транспортным средством и совершении разбоя, меру пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил временно исполняющий обязанности директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

"Производство, в котором фигурирует Титушко, расследуется по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК, и по этим статьям ему объявлено подозрение", — отметил Тракало.

Он уточнил, что мера пресечения Титушко была избрана 15 июня, когда он вместе со своим адвокатом пришел в суд. Затем, как уточнил Тракало, суд продлил Титушко домашний арест до 3 сентября.

Читайте также: Дела Майдана: следователи ГБР этого года объявили 13 подозрений

Как сообщал Укринформ , 27 августа 2018 тогдашний заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что Вадима Титушко объявили в розыск за совершение тяжких преступлений на Киевщине, в частности совершение разбойных нападений в составе ОПГ с целью ограбления.

Как сообщали СМИ, два дня назад в Фейсбук-сообществе "Белоцерковская федерация смешанных единоборств" Титушко поздравили с назначением на должность "вице-президента Украинской федерации MMA в Киевской области".

Сейчас эту публикацию удалили.

По материалам: ukrinform.ru