Суд в Киеве рассматривает иск Медведчука о запрете книги про Стуса

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14.08.2020 13:42

Укринформ

Дарницкий районный суд Киева 14 августа продолжает рассмотрение иска народного депутата Виктора Медведчука против журналиста и историка Вахтанга Кипиани и издательства Vivat с требованием запретить распространение книги «Справа Василя Стуса».

Как сообщает корреспондент Укринформа, под зданием суда утром, еще до начала заседания, началась акция Движения сопротивления капитуляции, которая стартовала с выступлений журналистки-шестидесятницы Маргариты Довгань и бывшего политзаключенного, члена Украинской Хельсинской группы Василия Овсиенко, которые лично знали Стуса.

Акция собрала общественных активистов, волонтеров, атовцев, педагогов, музыкантов, блогеров, журналистов, и в основном это молодые люди. Они держат плакаты с изображением Стуса и надписями «Мы должны знать правду» и др.

Акция «ЗахистиСтуса/#FreeStus» в Киеве / Фото: Евгений Котенко. Укринформ

Как сообщал Укринформ, Дарницкий районный суд Киев 10 июля объявил перерыв в рассмотрении дела народного депутата Виктора Медведчука («ОПЗЖ») против автора книги «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кипиани и издательства Vivat.

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Медведчук подал в суд в конце августа 2019 года. В частности, он возражает против 9 эпизодов в книге и требует запретить ее распространение.

Книга «Справа Василя Стуса» вышла в издательстве Vivat в 2019 году. Она содержит документы из архива бывшего КГБ УССР о деле поэта Василия Стуса, показания свидетелей, письма поэта из тюрьмы, воспоминания его родных и друзей.

Медведчук был назначен государственным адвокатом Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз.

По материалам: ukrinform.ru