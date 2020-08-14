Угроза для работы КПВВ: появились неожиданная информация о второй волне коронавируса в ОРДЛО

Стабильность работы КПВВ Донбасса оказалась под угрозой. Жители «ДНР» рассказали о том, что их предупреждают о приходе второй волны коронавируса уже в конце сентября. Если этот прогноз оправдается, то ОРДЛО могут значительно обогнать остальную часть Украины в плане сроков начала усиления карантинных мер.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на DonPress.

Источник ссылается на Теллеграм-канал «Заметки гражданина», который занимается освещением жизненных реалий неподконтрольного Донбасса. Прогноз не имеет официального подтверждения, но отмечается популярность тезиса среди «силовиков ЛДНР» о том, что вторая волна коронавируса в ОРДЛО припадет на 25 сентября. Такая информация регулярно всплывает уже в течение недели, но публичных доказательств или опровержений все еще нет.

Стоит отметить, что глава Минздрава Украины Максим Степанов сделал публичный прогноз относительно второй волны коронавируса. Согласно его расчетам, вторая волна коронавируса в Украине начнется в октябре или ноябре. Исходя из этого следует вывод, что ситуация в ОРДЛО может усложниться значительно раньше, чем в подконтрольной Украине, что в свою очередь негативно отразится на работе КПВВ. Уже сейчас «Межведомственный штаб ДНР по борьбе с коронавирусной угрозой» крайне настороженно следит за работой пропускных пунктов.

Напомним, как сообщалось ранее, ситуация на КПВВ «Еленовка: в «ДНР» рассказали о важном для Украины событии.