Украинцам не оставят выбора: стало известно, как власть намерена решать проблему с должниками за ЖКУ

Народные депутаты Украины предложили полностью отменить пеню и штрафы для украинцев. Представители власти считают нецелесообразным создавать для должников по оплате ЖКУ новые долги. Многие украинцы не справляются с пеней и штрафами, но окончательный вывод властей оказался неоднозначным.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание «Хвиля».

Общая задолженность украинцев за ЖКУ превысила отметку в 62 млрд грн. Очевидно, что народ не справляется с оплатой штрафов и пени за долги по ЖКУ, но планы властей по отмене этих штрафов зашли в тупик. С одной стороны, власть разработала специальный профильный закон, который должен был защитить украинцев от новых долгов, но с другой стороны – штрафы и пеня четко прописана Гражданским кодексом. Это значит, что отменить штрафы не удастся, ведь как отметил директор «Института города» Александр Сергиенко: «Гражданский кодекс имеет высшую силу над законом».

Напомним, как сообщалось ранее, украинцам задержат пенсии: эксперт предупредил о серьезных изменениях в стране.