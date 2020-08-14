Вступительная кампания: на «горячей линии» объяснили проблемы с входом в е-кабинеты
Вступительная кампания: на "горячей линии" объяснили проблемы с входом в е-кабинеты
14.08.2020 10:51
Укринформ
Абитуриентам советуют не паниковать — в свои электронные кабинеты они не могут зайти из-за перегрузки системы, и сегодня днем ситуация должна исправиться.
Об этом корреспонденту Укринформа сообщили на «горячей линии» Системы подачи и рассмотрения заявлений в электронной форме на участие в конкурсном отборе в учреждения высшего образования Украины.
Там пояснили, что абитуриенты по всей Украине массово еще со вчерашнего вечера не могут войти в свои электронные кабинеты, что связано с пиковым посещением сайта в первый день подачи заявлений на поступление.
«Абитуриент или вообще не может зайти в кабинет — он не грузится, или появляется сообщение об ошибке соединения с сервером. Не нужно паниковать. Попробуйте зайти в свой электронный кабинет сегодня днем», — посоветовали на "горячей линии".
Читайте также: Абитуриенты уже зарегистрировали более 150 тысяч е-кабинетов
Звонок нашего корреспондента был в очереди 10-й, что свидетельствует о высокой обеспокоенность абитуриентов невозможностью войти в свой кабинет.
Как сообщалось, 13 августа стартовал III этап кампании по поступлению в вузы — началась подача электронных заявлений, которая продлится до 22 августа.
По материалам: ukrinform.ru