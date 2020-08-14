Вступительная кампания: на "горячей линии" объяснили проблемы с входом в е-кабинеты

14.08.2020 10:51

Укринформ

Абитуриентам советуют не паниковать — в свои электронные кабинеты они не могут зайти из-за перегрузки системы, и сегодня днем ​​ситуация должна исправиться.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили на «горячей линии» Системы подачи и рассмотрения заявлений в электронной форме на участие в конкурсном отборе в учреждения высшего образования Украины.

Там пояснили, что абитуриенты по всей Украине массово еще со вчерашнего вечера не могут войти в свои электронные кабинеты, что связано с пиковым посещением сайта в первый день подачи заявлений на поступление.

«Абитуриент или вообще не может зайти в кабинет — он не грузится, или появляется сообщение об ошибке соединения с сервером. Не нужно паниковать. Попробуйте зайти в свой электронный кабинет сегодня днем​​», — посоветовали на "горячей линии".

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Звонок нашего корреспондента был в очереди 10-й, что свидетельствует о высокой обеспокоенность абитуриентов невозможностью войти в свой кабинет.

Как сообщалось, 13 августа стартовал III этап кампании по поступлению в вузы — началась подача электронных заявлений, которая продлится до 22 августа.

По материалам: ukrinform.ru