Вступительная кампания: обнародовали результаты дополнительной сессии ВНО

14.08.2020 12:50

Укринформ

Участники дополнительной сессии ВНО получили результаты тестирования.

Как передает Укринформ, об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

"На информационных страницах участников размещены результаты дополнительной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам. Участники дополнительной сессии имеют возможность сформировать и распечатать информационную карточку, которая является приложением к сертификату ВНО", — говорится в сообщении.

В УЦОКО напомнили, что подать апелляционное заявление по результатам ВНО можно в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов внешнего независимого оценивания по определенному учебному предмету, учитывая день объявления.

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Как сообщал Укринформ, дополнительная сессия ВНО длилась с 23 июня по 11 июля. Основная сессия ВНО состоялась с 26 июня по 17 июля. Вступительная кампания в высшие учебные заведения началась 1 августа, с 5 августа начался прием заявлений на поступление в магистратуру, с 13 августа — прием заявлений на поступление на бакалавриат на основе полного общего среднего образования.

По материалам: ukrinform.ru