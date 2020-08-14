Украина на грани второй волны коронавируса — Президент

14.08.2020 16:39

Укринформ

Антирекорд по количеству больных COVID-19 за сутки и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что Украина находится на грани второй волны коронавируса.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-служба главы государства, об этом Президент Владимир Зеленский заявил на традиционной селекторном совещании.

«Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдение правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещение массовых мероприятий», — сказал Президент, обращаясь к чиновникам и губернаторам.

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На совещании глава государства отметил, что 13 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1732 граждан. Такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 14 августа лабораторно подтвердили 87872 случая COVID-19, из них за сутки — 1732.

По материалам: ukrinform.ru