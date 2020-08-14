Запрет книги о Стусе: суд вернется к иску Медведчука в сентябре

14.08.2020 19:48

Укринформ

Дарницкий районный суд Киева 18 сентября продолжит рассмотрение иска народного депутата Виктора Медведчука против журналиста, историка Вахтанга Кипиани и издательства Vivat с требованием запретить распространение книги «Дело Василия Стуса».

Как сообщает корреспондент Укринформа, эту дату согласовали участники процесса после заседания, которое состоялось 14 августа и было завершено в связи с окончанием рабочего дня.

По словам судьи, после сегодняшнего заседания осталось рассмотреть один том доказательств.

У здания суда в течение заседания проходила акция Движения сопротивления капитуляции под названием «ЗащитиСтуса/#FreeStus».

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Как сообщал Укринформ, предыдущее заседание Дарницкого районного суда Киева по рассмотрению иска Виктора Медведчука против Вахтанга Кипиани и издательства Vivat состоялось 10 июля.

11 августа Украинский ПЕН-клуб и представители общественности обратились с заявлением к уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой, в котором призвали обеспечить право на справедливый суд по этому делу.

Медведчук подал иск в суд в конце августа 2019 года. В частности, он отрицает 9 эпизодов из книги «Дело Василия Стуса» и требует запретить ее распространение.

«Дело Василия Стуса» вышло в издательстве Vivat в 2019 году. Книга содержит документы из архива бывшего КГБ УССР о деле поэта Василия Стуса, показания свидетелей, письма поэта из тюрьмы, воспоминания его родных и друзей.

Медведчук был назначен государственным адвокатом Стуса, когда его в 1980 году арестовали во второй раз.

По материалам: ukrinform.ru