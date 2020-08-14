Зеленский сообщил об освобождении трех задержанных в Минске украинцев

14.08.2020 11:25

Укринформ

В Минске освобождены трое задержанных во время протестов наших соотечественников, ведутся переговоры об освобождении четвертого, задержанного в Бресте украинца.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в Фейсбуке Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина… Также сейчас идут переговоры по освобождению еще одного украинца — Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста», — написал глава государства.

Президент заметил, что наши правозащитники и журналисты были задержаны 12 августа незаконно. «Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве. Открыто, прозрачно, профессионально. Сейчас они в полной безопасности», — сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина умеет защищать своих граждан и всегда это будет делать. В то же время он призвал белорусских коллег "категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия".

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«Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси. Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта», — резюмировал глава государства.

Как сообщал Укринформ, 12 августа ориентировочно в 17.00 в Минске были задержаны граждане Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев. МИД Украины заявил, что украинское посольство в Беларуси принимает меры по установлению места их пребывания и условий содержания.

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Украина обратилась к властям Беларуси с требованием освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Реуцкого и Васильева.

В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. По объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской 9,90% голосов.

В ночь на понедельник, 10 августа, в городах Беларуси начались акции протеста против фальсификации выборов. Силовики жестоко разгоняют протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны около 6 тысяч человек. В больницу попали не менее 250 человек, есть погибшие.

Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь, она сейчас находится в Литве.

По материалам: ukrinform.ru