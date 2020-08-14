Зеленский заинтересован израильской вакциной против коронавируса

Украинский президент пообщался в телефонном режиме с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньягу.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт Офиса президента.

Во время разговора политики обсудили тему пандемии коронавируса. В частности, вопрос вакцины от COVID-19:

«Зеленский и Нетаньягу рассказали друг другу, как их страны борются с распространением коронавируса. Президент Украины сообщил, что в стране растет число заболевших опасным вирусом».

Помимо этого, глава государства выразил заинтересованность израильской вакциной от коронавируса, которую сейчас испытывают на гражданах Израиля:

«Украина должна быть другом Израиля, который среди первых сможет присоединиться к исследованию и испытанию вакцины».

Напомним, ранее мы писали, что в Украине прокомментировали российскую вакцину от коронавируса.