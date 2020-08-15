Госкомиссия ТЭБ и ЧС соберется на следующей неделе — будут обсуждать начало учебного года

15.08.2020 14:37

Укринформ

Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций на следующей неделе проведет отдельное заседание по подготовке к началу учебного года.

Как передает Укринформ, такое предложение выдвинул министр Кабинета Министров Олег Немчинов на заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС в субботу, сообщил он в Фейсбуке.

"Предложил провести отдельное заседание Государственной комиссии о начале учебного года, а также утилизации масок и других отходов в школах и детских садах", — сообщил Немчинов.

По его словам, это заседание должно быть проведено после Всеукраинского селекторного совещания, которое состоится в среду, 19 августа. "Там Министерство образования и науки должно подготовить доклад о состоянии подготовки к учебному году", — отметил министр.

Как сообщал Укринформ, министр развития громад и территорий Алексей Чернышев утром 15 августа по поручению Премьер-министра провел заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса в Украине. На заседании всем регионам дано поручение увеличить количество койко-мест с кислородом и количество тестирований накануне второй волны COVID-19.

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В Украине по состоянию на 15 августа лабораторно подтвердили 89719 случаев COVID-19, из них за сутки — 1847.

По материалам: ukrinform.ru