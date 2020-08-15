Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 15 августа

Главное Общество
Христина Качоровська0
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Украина снова установила новый антирекорд по суточному приросту заболевших. За день — более 1 800 случаев. Общее число зараженных в мире превысило 21,3 миллиона.

Лаборатория
Лаборатория. Фото — dailylviv.com

Об этом пишет «НБН«.

Так, согласно данным от СНБО, в Украине за вчерашний было обнаружено рекордное число заболевших — 1 847. В общем число заболевших в Украине достигло отметки в 89 719. Из них:

  1. умерли — 2 044 (+ 33 за день)
  2. выздоровели — 47 430 (+ 633 за день)
  3. продолжают лечение — 40 245

В областях и столице насчитывается такое число заболевших:

  • Львовская область — 11 824 (+ 166)
  • г. Киев — 10 392 (+ 232)
  • Черновицкая область — 7 434 (+ 170)
  • Ровенская область — 7 433 (+ 107)
  • Ивано-Франковская область — 6 468 (+ 148)
  • Закарпатская область — 6 170 (+ 90)
  • Харьковская область — 5 837 (+ 254)
  • Одесская область — 4 871 (+ 139)
  • Волынская область — 4 590 (+ 61)
  • Киевская область — 4 495 (+ 66)
  • Тернопольская область — 3 635 (+ 97)
  • Винницкая область — 3 175 (+ 46)
  • Житомирская область — 2 377 (+ 44)
  • Днепропетровская область — 1 699 (+ 41)
  • Хмельницкая область — 1 539 (+ 25)
  • Черниговская область — 1 174 (+ 20)
  • Черкасская область — 1 114 (+ 22)
  • Донецкая область — 1 073 (+ 24)
  • Запорожская область — 1 052 (+ 14)
  • Сумская область — 815 (+ 32)
  • Николаевская область— 797 (+ 27)
  • Кировоградская область — 739 (+ 0)
  • Полтавская область — 544 (+ 11)
  • Херсонская область — 294 (+ 4)
  • Луганская область — 178 (+ 8)

Самый высокий суточный прирост зараженных выявлен в Харьковской (+ 254), Черновицкой (+ 170), Львовской (+ 166), Ивано-Франковской (+ 148), Одесской (+ 139), Ровенской (+ 107) областях, а также в Киеве (+ 232).

Ни одного нового заболевшего за сутки не выявили только в Кировоградской области.

Что касается ситуации в мире, то на сегодняшний день выявлено уже 24 374 002 (+ 301 877 за день). Из них:

  1. умерли — 763 745 (+ 6 274 за день)
  2. вылечились — 14 160 946 (+ 236 582 за день)
  3. продолжают лечение — 6 449 311

В число стран, с самым высоким числом заболевших входят:

  • США — 5 476 266
  • Бразилия — 3 278 895
  • Индия — 2 530 490
  • Россия — 917 884
  • ЮАР — 579 140
  • Перу — 516 296
  • Мексика — 511 369
  • Колумбия — 445 511
  • Чили — 382 111
  • Испания — 358 843
  • Иран — 338 825
  • Великобритания — 316 367
  • Саудовская Аравия — 295 902
  • Пакистан — 288 047
  • Аргентина — 282 437
  • Бангладеш — 271 881
  • Италия — 252 809
  • Франция — 249 655
  • Турция — 246 861
  • Германия — 223 774
  • Ирак — 168 290
  • Филиппины — 157 918
  • Индонезия — 135 123
  • Канада — 123 605
  • Катар — 114 532
  • Казахстан — 102 287

Напомним, ранее мы писали, что Украина на грани второй волны коронавируса.


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