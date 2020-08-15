Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 15 августа
Украина снова установила новый антирекорд по суточному приросту заболевших. За день — более 1 800 случаев. Общее число зараженных в мире превысило 21,3 миллиона.
Об этом пишет «НБН«.
Так, согласно данным от СНБО, в Украине за вчерашний было обнаружено рекордное число заболевших — 1 847. В общем число заболевших в Украине достигло отметки в 89 719. Из них:
- умерли — 2 044 (+ 33 за день)
- выздоровели — 47 430 (+ 633 за день)
- продолжают лечение — 40 245
В областях и столице насчитывается такое число заболевших:
- Львовская область — 11 824 (+ 166)
- г. Киев — 10 392 (+ 232)
- Черновицкая область — 7 434 (+ 170)
- Ровенская область — 7 433 (+ 107)
- Ивано-Франковская область — 6 468 (+ 148)
- Закарпатская область — 6 170 (+ 90)
- Харьковская область — 5 837 (+ 254)
- Одесская область — 4 871 (+ 139)
- Волынская область — 4 590 (+ 61)
- Киевская область — 4 495 (+ 66)
- Тернопольская область — 3 635 (+ 97)
- Винницкая область — 3 175 (+ 46)
- Житомирская область — 2 377 (+ 44)
- Днепропетровская область — 1 699 (+ 41)
- Хмельницкая область — 1 539 (+ 25)
- Черниговская область — 1 174 (+ 20)
- Черкасская область — 1 114 (+ 22)
- Донецкая область — 1 073 (+ 24)
- Запорожская область — 1 052 (+ 14)
- Сумская область — 815 (+ 32)
- Николаевская область— 797 (+ 27)
- Кировоградская область — 739 (+ 0)
- Полтавская область — 544 (+ 11)
- Херсонская область — 294 (+ 4)
- Луганская область — 178 (+ 8)
Самый высокий суточный прирост зараженных выявлен в Харьковской (+ 254), Черновицкой (+ 170), Львовской (+ 166), Ивано-Франковской (+ 148), Одесской (+ 139), Ровенской (+ 107) областях, а также в Киеве (+ 232).
Ни одного нового заболевшего за сутки не выявили только в Кировоградской области.
Что касается ситуации в мире, то на сегодняшний день выявлено уже 24 374 002 (+ 301 877 за день). Из них:
- умерли — 763 745 (+ 6 274 за день)
- вылечились — 14 160 946 (+ 236 582 за день)
- продолжают лечение — 6 449 311
В число стран, с самым высоким числом заболевших входят:
- США — 5 476 266
- Бразилия — 3 278 895
- Индия — 2 530 490
- Россия — 917 884
- ЮАР — 579 140
- Перу — 516 296
- Мексика — 511 369
- Колумбия — 445 511
- Чили — 382 111
- Испания — 358 843
- Иран — 338 825
- Великобритания — 316 367
- Саудовская Аравия — 295 902
- Пакистан — 288 047
- Аргентина — 282 437
- Бангладеш — 271 881
- Италия — 252 809
- Франция — 249 655
- Турция — 246 861
- Германия — 223 774
- Ирак — 168 290
- Филиппины — 157 918
- Индонезия — 135 123
- Канада — 123 605
- Катар — 114 532
- Казахстан — 102 287
Напомним, ранее мы писали, что Украина на грани второй волны коронавируса.