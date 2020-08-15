Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 15 августа

Украина снова установила новый антирекорд по суточному приросту заболевших. За день — более 1 800 случаев. Общее число зараженных в мире превысило 21,3 миллиона.

Об этом пишет «НБН«.

Так, согласно данным от СНБО, в Украине за вчерашний было обнаружено рекордное число заболевших — 1 847. В общем число заболевших в Украине достигло отметки в 89 719. Из них:

умерли — 2 044 (+ 33 за день) выздоровели — 47 430 (+ 633 за день) продолжают лечение — 40 245

В областях и столице насчитывается такое число заболевших:

Львовская область — 11 824 (+ 166)

г. Киев — 10 392 (+ 232)

Черновицкая область — 7 434 (+ 170)

Ровенская область — 7 433 (+ 107)

Ивано-Франковская область — 6 468 (+ 148)

Закарпатская область — 6 170 (+ 90)

Харьковская область — 5 837 (+ 254)

Одесская область — 4 871 (+ 139)

Волынская область — 4 590 (+ 61)

Киевская область — 4 495 (+ 66)

Тернопольская область — 3 635 (+ 97)

Винницкая область — 3 175 (+ 46)

Житомирская область — 2 377 (+ 44)

Днепропетровская область — 1 699 (+ 41)

Хмельницкая область — 1 539 (+ 25)

Черниговская область — 1 174 (+ 20)

Черкасская область — 1 114 (+ 22)

Донецкая область — 1 073 (+ 24)

Запорожская область — 1 052 (+ 14)

Сумская область — 815 (+ 32)

Николаевская область— 797 (+ 27)

Кировоградская область — 739 (+ 0)

Полтавская область — 544 (+ 11)

Херсонская область — 294 (+ 4)

Луганская область — 178 (+ 8)

Самый высокий суточный прирост зараженных выявлен в Харьковской (+ 254), Черновицкой (+ 170), Львовской (+ 166), Ивано-Франковской (+ 148), Одесской (+ 139), Ровенской (+ 107) областях, а также в Киеве (+ 232).

Ни одного нового заболевшего за сутки не выявили только в Кировоградской области.

Что касается ситуации в мире, то на сегодняшний день выявлено уже 24 374 002 (+ 301 877 за день). Из них:

умерли — 763 745 (+ 6 274 за день) вылечились — 14 160 946 (+ 236 582 за день) продолжают лечение — 6 449 311

В число стран, с самым высоким числом заболевших входят:

США — 5 476 266

Бразилия — 3 278 895

Индия — 2 530 490

Россия — 917 884

ЮАР — 579 140

Перу — 516 296

Мексика — 511 369

Колумбия — 445 511

Чили — 382 111

Испания — 358 843

Иран — 338 825

Великобритания — 316 367

Саудовская Аравия — 295 902

Пакистан — 288 047

Аргентина — 282 437

Бангладеш — 271 881

Италия — 252 809

Франция — 249 655

Турция — 246 861

Германия — 223 774

Ирак — 168 290

Филиппины — 157 918

Индонезия — 135 123

Канада — 123 605

Катар — 114 532

Казахстан — 102 287

Напомним, ранее мы писали, что Украина на грани второй волны коронавируса.