Общежития на карантине: Минздрав напомнил правила проживания

15.08.2020 18:17

Укринформ

Министерство здравоохранения напомнило правила пребывания и проживания в общежитиях на период карантина.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Тelegram-канал Коронавирус-инфо.

"Проживание в общежитиях и их посещение во время карантина должно быть безопасным. Для этого введен ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений. Все, кто находятся в общежитии, обязаны носить защитные маски за пределами комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе. В свою очередь администрация общежития должна осуществлять все необходимые мероприятия по противодействию распространения COVID-19", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на входе в общежитие должны быть информационные материалы о профилактике COVID-19 и места для обработки рук антисептиками.

Также для посетителей общежития должен быть обеспечен ежедневный температурный скрининг бесконтактным методом.

Как говорится в правилах, владельцы и администрация общежития должны обеспечить: пятидневный запас СИЗ (средства индивидуальной защиты) и их использование работниками общежития; постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец; влажную уборку; дезинфекцию поверхностей каждые 3-4 часа; медицинское наблюдение; доставку всех необходимых средств жизнедеятельности тем, кто находятся на самоизоляции в общежитии. Также должно быть ограничение массовых собраний работников и лиц, проживающих в общежитии, в закрытых помещениях.

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Как сообщал Укринформ, в общежитии Запорожского государственного медицинского университета зафиксировали вспышку коронавируса. По состоянию на утро 15 августа там выявили 29 больных иностранных студентов вуза.

Всего в Украине по состоянию на 15 августа лабораторно подтвердили 89 719 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 847.

По материалам: ukrinform.ru