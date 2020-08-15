Общежития на карантине: Минздрав напомнил правила проживания
Общежития на карантине: Минздрав напомнил правила проживания
15.08.2020 18:17
Укринформ
Министерство здравоохранения напомнило правила пребывания и проживания в общежитиях на период карантина.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Тelegram-канал Коронавирус-инфо.
"Проживание в общежитиях и их посещение во время карантина должно быть безопасным. Для этого введен ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений. Все, кто находятся в общежитии, обязаны носить защитные маски за пределами комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе. В свою очередь администрация общежития должна осуществлять все необходимые мероприятия по противодействию распространения COVID-19", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что на входе в общежитие должны быть информационные материалы о профилактике COVID-19 и места для обработки рук антисептиками.
Также для посетителей общежития должен быть обеспечен ежедневный температурный скрининг бесконтактным методом.
Как говорится в правилах, владельцы и администрация общежития должны обеспечить: пятидневный запас СИЗ (средства индивидуальной защиты) и их использование работниками общежития; постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец; влажную уборку; дезинфекцию поверхностей каждые 3-4 часа; медицинское наблюдение; доставку всех необходимых средств жизнедеятельности тем, кто находятся на самоизоляции в общежитии. Также должно быть ограничение массовых собраний работников и лиц, проживающих в общежитии, в закрытых помещениях.
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Как сообщал Укринформ, в общежитии Запорожского государственного медицинского университета зафиксировали вспышку коронавируса. По состоянию на утро 15 августа там выявили 29 больных иностранных студентов вуза.
Всего в Украине по состоянию на 15 августа лабораторно подтвердили 89 719 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 847.
По материалам: ukrinform.ru