Посольство США передало украинским правоохранителям средств защиты на 250 тысяч
Посольство США передало украинским правоохранителям средств защиты на 250 тысяч
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15.08.2020 15:46
Укринформ
Посольство США передало средства индивидуальной защиты от COVID-19 украинским правоохранительным структурам.
Как передает Укринформ, об этом сообщает дипведомство в Фейсбук.
"В рамках нашей международной технической помощи Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около 250 000 долларов нашим украинским партнерам из Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 15 августа лабораторно подтвердили 89 719 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 847.
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В мире по состоянию на утро 15 августа количество больных коронавирусом COVID-19 увеличилось до 21 355 685 человек.
Фото в тексте: U.S. Embassy Kyiv Ukraine, Facebook
По материалам: ukrinform.ru