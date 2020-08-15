Посольство США передало украинским правоохранителям средств защиты на 250 тысяч

Общество
Таисия Слепцова0
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Посольство США передало украинским правоохранителям средств защиты на 250 тысяч

Посольство США передало украинским правоохранителям средств защиты на 250 тысяч

Фото

15.08.2020 15:46

Укринформ

Посольство США передало средства индивидуальной защиты от COVID-19 украинским правоохранительным структурам. 

Как передает Укринформ, об этом сообщает дипведомство в Фейсбук.

"В рамках нашей международной технической помощи Отдел по правоохранительным вопросам Посольства США передал средства индивидуальной защиты от COVID-19 на сумму около 250 000 долларов нашим украинским партнерам из Национальной полиции Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины", — говорится в сообщении.

Посольство США передало украинским правоохранителям средств защиты на 250 тысяч

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 15 августа лабораторно подтвердили 89 719 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 847.

Посольство США передало украинским правоохранителям средств защиты на 250 тысяч

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В мире по состоянию на утро 15 августа количество больных коронавирусом COVID-19 увеличилось до 21 355 685 человек.

Фото в тексте: U.S. Embassy Kyiv Ukraine, Facebook

По материалам: ukrinform.ru


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