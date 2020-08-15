Прогноз погоды на 15 августа 2020 года: в Украине на тепло и сухо лишь на западе дожди

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 15 августа погода в Украине ожидается теплая сухая погода с переменной облачностью, однако западные регионы накроют дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

15 августа в Украине погода будет теплая, но не жаркая без осадков, лишь в западных областях возможен небольшой дождь.

«15 – 16 августа в Украине погоду будет определять антициклон Emil. Дождей не предвидится. Нюанс. В субботу в прикарпатских областях есть вероятность дождя и грозы», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Дожди с грозами прогнозируются на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

Средняя температура воздуха ожидается в пределах +21…+25 градусов.

Прохладнее всего будет в Сумской обасти, здесь температура воздуха будет колебаться в пределах +19…+21 градус.

Теплее всего будет на Николаевщине. Там воздух прогреется до +25…+27 градусов.

В Киеве будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет комфортной в пределах +21…+23 градуса.

Ранее сообщалось о погоде на 14 августа 2020 года.