Прогноз погоды на 15 августа 2020 года: в Украине на тепло и сухо лишь на западе дожди
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 15 августа погода в Украине ожидается теплая сухая погода с переменной облачностью, однако западные регионы накроют дожди.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.
15 августа в Украине погода будет теплая, но не жаркая без осадков, лишь в западных областях возможен небольшой дождь.
«15 – 16 августа в Украине погоду будет определять антициклон Emil. Дождей не предвидится. Нюанс. В субботу в прикарпатских областях есть вероятность дождя и грозы», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Дожди с грозами прогнозируются на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.
Средняя температура воздуха ожидается в пределах +21…+25 градусов.
Прохладнее всего будет в Сумской обасти, здесь температура воздуха будет колебаться в пределах +19…+21 градус.
Теплее всего будет на Николаевщине. Там воздух прогреется до +25…+27 градусов.
В Киеве будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет комфортной в пределах +21…+23 градуса.
Ранее сообщалось о погоде на 14 августа 2020 года.