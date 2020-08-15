В Украине за четыре месяца в 100 раз увеличили количество тестирований на коронавирус — Степанов

15.08.2020 11:34

Укринформ

В Украине за четыре месяца количество тестирований на коронавирус увеличили в 100 раз.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге 15 августа сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если сравнить с первой неделей апреля, например, то у нас количество тестирований увеличилось в 100 раз. За четыре месяца мы их увеличили в 100 раз. Если было 200 тестов за день, то сейчас это больше 20 тысяч тестирований за сутки", — сказал Степанов.

Он отметил, что сейчас в Украине тестируют в полном объеме всех людей, которые обращаются с симптомами коронавирусной болезни. А также тестируют всех людей, которые являются контактными с больным лицом.

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По словам Степанова, также с определенной периодичностью тестируют медработников, работников Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбы.

Степанов добавил, что также тесты делают тем людям, которые идут на госпитализацию.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 15 августа лабораторно подтвердили 89 719 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 847. Наибольшее количество случаев коронавируса за сутки выявили в Харьковской области — 254, Черновицкой — 170, Львовской — 166 и в Киеве — 232.

По материалам: ukrinform.ru